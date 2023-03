Después de lo que fue el desafío de sentencia y bienestar, donde 3 mujeres y un hombre de cada equipo lucharon en el ‘box’ azul (de pruebas acuáticas), ‘Guajira’ les comunicó a sus compañeros de equipo la molestia que tenía por no tener victorias.

(Vea también: Participantes de ‘Masterchef’, ‘Desafío’ y otros ‘realities’ que han fallecido)

“Voy a ser muy objetiva. Yo sé que las ganas las tenemos, pero es el colmo, si lo vemos así, es el colmo que todos los equipos han ganado por lo menos una [prueba] y Beta no”, dijo molesta.

Segundos después, ‘Guajira’ mostró su preocupación por la forma en la que los pueden estar viendo desde otros equipos con miras a la próxima fase del programa.

“Yo sé que los demás equipos están diciendo como: ‘Con Beta no me alío porque no gana’”, comentó.

Algunos compañeros se sumaron a la crítica y dieron su opinión sobre posibles chalecos de sentencia que les pueden llegar.

—En dado caso lo tenemos merecido todos. El equipo que gana es el que pone los chalecos— mencionó Mackarthur.

—A ver si despertamos… yo estoy preparado— agregó Alfredo.

—Yo también— se sumó Mackarthur.

—Yo no lo quiero, pero me lo tengo que poner— aseguró ‘Guajira’.

Segundos después, ‘Guajira’ se refirió al pago del arriendo y reveló que ha pensado en ciertas oportunidades no pagarlo.

“Me estoy gastando la plata y en cualquier momento me van a sentenciar. Si en el próximo ciclo no ganamos yo no lo pago”, explicó.

Lo que llama la atención es que una situación muy similar está ocurriendo con su novio Juan David Rengifo, quien es jugador del Deportivo Cali, pues su equipo no pasa por el mejor momento y actualmente es el colero de la Liga Betplay.

Aunque los jugadores del equipo ‘Azucarero’ han asegurado que han trabajado duro para salir de la última casilla, lo cierto es que de 10 partidos solo han ganado uno; registran 5 empates y 4 derrotas, además de estar cerca del descenso.

Qué promesa le hizo el novio de ‘Guajira’ antes de ir al ‘Desafío’

Días antes de que comenzara el programa, algunos participantes fueron entrevistados en el programa ‘La Red’. Allí, ‘Guajira’, que es abogada y creadora de contenido, destapó un secreto que muy pocos conocían.

Lee También

Según contó, lleva más de cuatro años de relación con el futbolista y está esperando que le propongan matrimonio. En medio de la entrevista, la mujer le hizo una pregunta a su novio sobre cuándo podía ver un anillo en su mano, a lo que él contestó: “Amor, cuando vuelvas del ‘Desafío’, te lo prometo”.