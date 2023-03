El Desafío: the box sigue liderando en raiting de las pantallas colombianas. El reality se basa en probar las capacidades físicas y mentales de cada concursante. Al final, el ganador se logrará llevarse una gran suma de dinero.

En el último capítulo de la producción, se pudo ver cómo el equipo Beta, que no ha podido triunfar en las últimas pruebas, nuevamente entre en una discusión. Además, te contamos otros datos que se dieron a lo largo de la última emisión.

Integrantes de Beta, en pelea en el Desafío

Al comienzo del último capítulo de El Desafío: the box el equipo, que en este ciclo se encuentra sin comida, decidió que lo mejor era escoger un capitán para que ayudara a liderar las decisiones del grupo y fuera una voz de aliento en la competencia.

Aunque parecería que se llevaría a cabo una elección, lo cierto es que Mackarthur comenzó a lanzar los defectos de sus compañeros, lo que le molestó a los que estaban presentes pues no era la idea de la propuesta.

Incluso su compañera, Guajira, le indicó que no era la forma de hablarle a quienes lo acompañaban en su equipo.

En ese momento, el equipo volvió a perder y se quedó sin servicios. Es decir, sin agua, luz y gas, lo que causó sinsabor en el equipo.

“Ya se acabó el cuento de no decir nada. Ya no va a haber más justificación”, dijo Alfredo al indicar que no era posible que otra vez su equipo perdiera la prueba.

Otros datos del capítulo 6 de El Desafío

El ganador de la prueba de sentencia y servicios fue el equipo Alpha .

. El segundo lugar se lo llevó Omega , eligiendo el pago del arriendo como servicio escogido.

, eligiendo el pago del arriendo como servicio escogido. Los chalecos de sentencias los entregó Byron de Alpha.

de Alpha. Por los hombres, fue Mateus de Gamma quien se llevó el chaleco de sentencia.

de quien se llevó el chaleco de sentencia. Por las mujeres, fue Gema de Beta quien recibió el chaleco de sentencia.

de quien recibió el chaleco de sentencia. Nuevamente hablaron de las personas guapas de la competencia, en donde salieron los nombres de: Byron y Mackarthur.

Mackarthur. Los hombres del equipo Alpha desfilaron en ropa interior femenina.

desfilaron en ropa interior femenina. Beta jugó verdad o reto girando la botella.

