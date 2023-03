En cada capítulo del ‘Desafío The Box’ los participantes van demostrando sus fortalezas y debilidades. Poco a poco, convivir 24/7 en el ‘reality’ les ha permitido conocerse y expresar libremente sus puntos de vista. Asimismo, ya han surgido algunas discusiones entre los participantes.

(Le puede interesar: Andrea Serna se desahogó sobre error de ‘Black’ en el ‘Desafío’; dijo varias verdades)

View this post on Instagram A post shared by Desafío The Box (@desafiocaracol)

¿Qué pasó con Alfredo y Mackarthur en el ‘Desafío’?

En el capítulo de hoy, los concursantes se enfrentaron al ‘Desafío’ de Sentencia y Servicios. Antes de salir al ‘Box arcoíris’, los integrantes de Beta tuvieron una charla que terminó en discusión. Mackarthur opinó sobre el desempeño de los demás compañeros durante la competencia. Sin embargo, a Alfredo no le gustó lo que dijo.

“Tenemos que hablar. Debemos tener un capitán aquí ya que tenemos un panorama un poquito más claro de las fortalezas y debilidades, pero tampoco sirve una persona que simplemente esté como un palo, que no aporte”, dijo Mackarthur.

(Lea también: Cuánto vale una bandeja paisa: en el ‘Desafío’ está cara, pero le salió cliente)

Al fondo, se escuchó a Alfredo decirle: “cuáles son, menciónalos”. Sin problema, le contestó: “usted, la rompe toda, pero está y no está. Yo creo que Valeria está metiéndole duro, ella dice ‘sí, vamos pa’ lante’ pero ahí. Gemma, yo siento que habla mucho pero no hemos podido transformarlo al hacer y Sarita siente una presión muy grande porque es la menor y nosotros estamos aquí como los hermanos mayores o los papás”.

Alfredo no se quedó callado y le refutó: “yo te digo algo, que porque no estemos, no somos ningún palo. Yo creo que todos apuntamos a algo y lo aportamos también en la competencia”.

Guajira, una de las mujeres del equipo, agregó: “seguramente no fue el término que debiste haber usado porque se malinterpretó, yo no me sentí como un palo”.

Lee También

Mackarthur tuvo que ofrecerles disculpas a sus compañeros pues se sintieron ofendidos por su comentario. “Pido disculpas si decir ‘un palo’ los hizo sentir ofendidos. De pronto ustedes sienten que se pueda aportar un poco más o que se pueda mejorar algo más en cuanto al equipo porque su rendimiento es una ‘chimba’, eso es indiscutible, el rendimiento de todos es súper bueno”.