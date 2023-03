El Desafío se estrenó hace pocos días y desde su estreno ha sido lo más visto en el rating colombiano. Las polémicas ya comenzaron y durante esta semana la falta de un participante se robó el ‘show’.

Se trata de ‘Black’, del equipo de Gamma, quien tocó la piscina de la casa cuando ni él ni sus compañeros tenían acceso a ella.

Como ya es habitual en la producción, cada acto tiene una consecuencia, y en este caso tanto ‘Black’ como el resto del equipo fueron castigados con pasar unas noches en playa baja.

La encargada de anunciar la sentencia fue Andrea Serna, y por eso, ya detrás de cámaras, exactamente en su cuenta de Instagram, decidió sincerarse sobre esta incómoda situación.

“No crean que me encanta el papel de recordar las normas y comunicar las consecuencias cuando no se cumplen. No, pero soy la voz a cargo, así que cuando toca, toca. Quienes vieron el capítulo saben a qué me refiero”, dijo Andrea Serna.