La primera subasta se dio en el capítulo 4 del ‘Desafío The Box’, en el que enviaron a Gamma a playa baja, porque uno de sus participantes, ‘Black’, incumplió una regla.

‘Gaby’ les dijo a los cuatro equipos, Alpha, Beta, Gamma y Omega, que les tenía algo con lo que les iba a “volver el alma al cuerpo” y, además, les daría “energía”. Luego, les mostró una deliciosa bandeja paisa.

Cuánto cuesta una bandeja paisa en el ‘Desafío’, de Caracol

“Cuesta la ‘módica’ suma de 100.000 pesos”, afirmó Gabriela Tafur, quien además es novia de un hijo de Juan Manuel Santos, abogada y exreina que representó a Colombia en Miss universo. (El calificativo lo usa la famosa en el contexto del programa, donde por las condiciones y reglas, más la plata que les dan a los participantes para jugar, sí resulta siendo ‘módico’ para algunos concursantes; en la vida real, para muchos, es caro).

Ese era el precio inicial del plato y uno de los primeros en aceptarlo fue ‘Kaboom’, de Beta, pero luego, cuando la presentadora le agregó un adicional con chicharrón, morcilla y limón, alguien más ofertó y se subió el valor.

Al final, ‘Black’, de Gamma, fue el participante que se quedó con los alimentos, pues aceptó pagar 130.000 pesos por la bandeja paisa y la ñapa del chicharrón con la morcilla.

Uno de los que más barra le hizo a ‘Black’ para que ganara la subasta fue Mackarthur, de Beta, pero con la condición de que su competidor no se retirara del ‘Desafío’ 2023, como manifestó que quería hacerlo.

Cuánto vale una bandeja paisa en un restaurante

El precio varía, dependiendo el restaurante y la ciudad, pero en promedio una bandeja paisa puede costar entre 20.000 y 30.000 pesos, de acuerdo con sitios de turismo gastronómico. No obstante, hay restaurantes que cobran menos o más:

En restaurantes donde las porciones son de almuerzo corriente, en ciudades como Bogotá una bandeja paisa puede costar en promedio entre 15 mil y 20 mil pesos .

En restaurantes típicos, donde la porción es de plato a la carta, según los menús de lugares ubicados en Medellín, una bandeja paisa puede costar más de 30 mil pesos. En uno de los sitios consultados, por ejemplo, el plato está a 35 mil pesos y viene con frijol, arroz, chorizo, carne molida, chicharrón, huevo, plátano, aguacate y arepa, mientras en otro cobran casi 50 mil pesos y el plato lo sirven con frijoles, arroz, chicharrón, carne molida, huevo frito, tajada, papa, aguacate, arepa y limón. En restaurantes típicos cerca de Bogotá, la bandeja paisa también supera los 25 mil o 30 mil pesos, dependiendo si se pide media o completa.

Capítulo 5 del ‘Desafío: qué pasa hoy

En el episodio del 28 de marzo de 2023, los equipos competirán en el Desafío de sentencia y servicios, donde está en juego el agua, la luz, el gas, el arriendo y los chalecos de los sentenciados.

Justo por el tema del arriendo, que los equipos deben pagar si no ganan, es que el mismo Caracol afirma en su página web: “Playa Baja estará a punto de recibir un nuevo integrante”. Cabe recordar que Gamma está ahí por el mencionado castigo y el otro grupo que podría llegar es Omega, pues en caso de que pierda no tiene cómo pagar, destacan en el avance que el canal ha emitido en sus comerciales hoy.

Alpha y Beta irían irían a playa baja solo si no quedan primeros o si, en caso de quedar segundos, eligen un servicio que no sea el arriendo y además optan por no pagar la renta, para ahorrarse esa plata.