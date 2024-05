Al igual que se reveló la mala relación de dos ganadores del ‘Desafío’, una recordada exconcursante sorprendió con una publicación que hizo en medio de las incidencias del concurso.

‘Beba’, reciente expulsada del ‘reality’ de Caracol Televisión, reaccionó a un meme sobre el mal paso de Alpha, en el que ella apareció como parte de la burla en contra del equipo morado.

Valerie de la Cruz, nombre real de ‘Beba’, acudió a su cuenta personal de Instagram para replicar una imagen en la que mostraron a la joven sonriente como supuesta respuesta a un error que cometió ‘Dickson’.

Cabe recordar que ‘Beba’ chocó fuerte con ‘Dickson’, aunque eso no desembocó en una pulla por parte de la barranquillera, cuya reacción se enfocó en su propia imagen en ese meme.

“Yo no tengo X y tampoco sé qué pasó anoche [jueves 16 de mayo], pero me mandaron esto y ni puedo de la risa”, escribió, al tiempo que aclaró: “Lo que me da risa es mi casa. No se ataquen”.