El ‘Desafío’ confirmó la nueva conformación de equipos, pero el paso de ‘Beba’ dejó una huella en medio de la controversia que protagonizó frente a las cámaras del popular ‘reality’.

Valeria de la Cruz, nombre real de la exconcursante, se sinceró sobre su salida expulsada en la temporada 20 del programa, varios días después de que se presentó ese tenso momento en la pantalla chica.

La joven contó que ella, como los otros dos que han salido por expulsión, no se llevan ningún dinero del conseguido durante el concurso de competencias físicas de Caracol Televisión.

Así lo remarcó en su cuenta personal de Instagram, en medio de las especulaciones que surgieron sobre los ingresos que obtuvo gracias a su controversial aparición en el ‘Desafío’.

Cabe recordar que incluso Andrea Serna puso en su sitio a ‘Beba’ durante la jornada en la que fue expulsada, por lo que la exparticipante aclaró la realidad sobre sus ganancias por estar en el ‘reality’.

“Salí en cero, en blanco”, reconoció la exconcursante, que aseguró que hay muchas personas que supusieron que Caracol Televisión le pagó para que tuviera un papel polémico frente a cámaras, tema que desmintió.

“Hay mucha gente que piensa que a mí me pagaron para ir a hacer un papel, que a mí me pagaron para ir a darle ‘rating’ al programa y que me estoy haciendo el fajo de billetes con todo esto y con todo el ‘show’ mediático. No”, aseguró en sus redes sociales.