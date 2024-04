‘Beba’, exparticipante del ‘Desafío’, quien se convirtió en la primera expulsada de esta edición del programa de competencias. Conversó con ‘Día a día’ sobre los pormenores de la pedida de mano y detalles de su relación.

¿Quién es el novio de ‘Beba’, del Desafío?

Se trata de Andrés Gómez, un empresario de Barranquilla, quien defendió a su novia ‘Beba’ hasta su expulsión. El hombre se enfoca en mantener un estilo de vida saludable, frecuentando el gimnasio y explorando el mundo junto a su pareja a través de viajes. Además, se destaca como emprendedor con especialización en trading y criptomonedas.

Diferencia de edad entre ‘Beba’ vs. su novio Andrés Gómez

La participante tiene 25 años de edad, según el perfil del ‘Desafío’. Por otro lado, su novio Andrés Gómez tiene 37 años. La diferencia de edad entre ambos es de 12 años.

Desde hace 2 años la pareja está junta y hace unos días Gómez le propuso matrimonio en Barranquilla en compañía de sus amigos más cercanos con ramo de flores y anillo en mano.

¿Qué pasó con ‘Beba’ en el ‘Desafío’?

La concursante infringió una de las reglas del concurso al abandonar playa baja y dirigirse a la casa Alpha para dormir, dejando atrás los guantes y el chaleco en la improvisada carpa donde se encontraban sus compañeros y dejándolos a su suerte.

Andrea Serna, presentadora del programa, puso en su sitio a ‘Beba’ por cuestionar a los médicos del ‘Desafío’ al decir que ellos le habían dicho que la tendinitis que tenía no era grave y podía competir, lo que para la exparticipante no era cierto porque el dolor muchas veces no la dejaba estar en su 100%.

