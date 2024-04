En ‘La casa de los famosos Colombia‘, Karen Sevillano ha compartido un momento de profunda dificultad al revelar el mayor trauma de su vida. A la edad de 20 años, Sevillano vivió un embarazo inesperado que la sumió en una profunda tristeza y angustia.

La ‘influenciadora’ describió cómo, a pesar de utilizar métodos anticonceptivos para evitar el embarazo, comenzó a experimentar síntomas que la hicieron sospechar que estaba embarazada. Tras realizar varias pruebas de embarazo que confirmaron su estado, la creadora de contenido se encontró frente a la realidad de convertirse en madre cuando no se sentía preparada para ello.

“Yo no quería tener un hijo con ese man, era un novio estable y en realidad estaba muy emocionado por este tema, le contó hasta la mamá y al papá y yo lloraba como una Magdalena, yo no comía, yo no dormía, esa era solo llorar y llorar”, dijo Sevillano.