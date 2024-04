Por: El Colombiano

El paso de Miguel Bueno por ‘La casa de los famosos’ fue relativamente corto, pero “muy productivo” para el joven cantante, que tras su paso por el ‘reality’ de RCN y Vix se enfocará ahora de lleno en su carrera musical.

En charla con EL COLOMBIANO, tras la eliminación del pasado domingo, el hermano de Pipe Bueno, lamentó no haber tenido más tiempo en el programa para convencer a los televidentes de que merecía permanecer en el formato.

De su relación sentimental con Ornella expresó que en este momento de su vida quiere enfocarse en otras cosas y por eso no prosperó el romance con la participante barranquillera.

En esta charla, Miguel, que canta pop urbano y que le gustaría interpretar a dúo un tema con su hermano Pipe, dio sus favoritos para ganar ‘La casa de los famosos’, espacio al que le quedaría un mes y medio al aire.

¿Cómo han sido estas primeras horas por fuera del ‘reality’?

“A uno le da como una tusa rara, porque el juego es difícil, la competencia es compleja, estar allá encerrado es duro, hay muchas cosas en juego, pero uno se quiere quedar, hay nostalgia por los lazos que uno forma dentro de la casa con distintas personas, uno las extraña. Estoy muy agradecido con RCN y VIX, con toda la producción, con la gente que hay detrás de la casa, con todos los famosos por darme la oportunidad de ser parte de esta experiencia tan increíble. Estoy tranquilo en el sentido de que fui a ser yo mismo”, dijo el artista.

¿Qué cree que le faltó para que la gente le diera los votos suficientes para seguir en el ‘reality’?

“Creo que la gente no estaba esperando ver un Miguel tan real y honesto, había un tema con Ornella que me imagino que de pronto la gente hubiese querido ver más, pero no estaba dentro de mis planes y mi objetivo no era ir a buscar una relación o un amorío, es una decisión que tomé por la etapa personal en la que me encuentro actualmente, en la que tengo otras prioridades, en enfocarme en otras cosas. Creo que también me faltó tiempo, tal vez una semanita para que la gente me conociera de lleno”, aseguró el cantante.

¿Qué tan diferentes es lo que veía como televidente a lo que se encontró como participante?

“Siento que es muy fácil estar afuera y juzgar desde esa perspectiva los famosos, criticar porque lloran y se ponen tan emocionales o arman tantas peleas de cosas tan insignificantes, pero estar allá es otro cuento, estar encerrado es otra vuelta”, indicó el exparticipante.

“En mi caso fue complejo porque yo no conocía a nadie dentro de la casa y es difícil adaptarse. Siento que gracias a Dios me recibieron de una muy buena manera y eso me permitió acoplarme más fácil”, puntualizó Miguel Bueno.

¿De sus compañeros, a quiénes ve fuerte mentalmente para llegar hasta el final del programa?

“Tengo a varios candidatos que de corazón me encantaría que lleguen a la final y que el premio se quede entre uno de ellos. Me encantaría que Alfredo se lo ganara, es una persona increíble, nos volvimos muy parceros, su historia de vida es increíble, al igual que Pantera, que es ser humano brutal. Definitivamente, Karen y ‘La Segura’ son muy opcionadas, son muy fuertes, tienen comunidad por fuera que las ama y las apoya. Son dos mujeres muy reales, así como vos las estás viendo en la pantalla, así son y de eso es que se enamora la gente. ‘La Segura’ una persona demasiado fuerte y valiente y Karen tiene una chispa, una llama, una luz que definitivamente contagia a los demás con su alegría, con sus ocurrencias, tiene un desparpajo. Por último, me encantaría que Camilo llegue a la final”, reveló el artista.

¿Por qué nominó a Julián Trujillo?

“Yo realmente iba a nominar a Mafe, no porque tenga algo en contra de ella, sino porque nunca ha ido al cuarto de eliminación, pero al ver que no podía opté por Julián, que lleva varias semanas sin ir al cuarto. Es muy buena persona, un profesional increíble en lo que hace, es un competidor muy fuerte, que sabe jugar, que sabe llevar la estrategia no solamente a la competencia, sino también a la convivencia. Obviamente, no iba a nominar a nadie del team Papilla o de Independientes”, finalizó el cantante.

