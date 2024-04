Este domingo llevó a cabo una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos’, luego de lo que fue la prueba de salvación en la que ‘Pantera’ consiguió la inmunidad y por ende salir de la placa de sentenciados.

Los seis participantes que estaban en riesgo de salir de la competencia eran: Karen Sevillano, Miguel Bueno, Camilo Pulgarín, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Diana Ángel, quien horas antes de conocer los resultados había manifestado su deseo de irse del programa.

Si hubiera sido decisión de los participantes, la persona que hubiera tenido que abandonar el ‘reality’ era precisamente la actriz, ya que obtuvo el mayor número de votos en el posicionamiento que hacen los concursantes antes de la gala de eliminación (4).

¿Quién fue el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Según la presentadora Cristina Hurtado, Karen Sevillano obtuvo el 28.37 % de las votaciones y se convirtió en la primera en regresar a la casa. La segunda persona en salvarse fue Martha Isabel Bolaños, quien, para sorpresa de muchos, obtuvo el 22.78 % de los votos totales.

Finalmente, Miguel Bueno quedó en la última posición al recibir la menor cantidad de apoyo, por lo que se convirtió en el decimosegundo eliminado del ‘reality’.

Así quedaron las votaciones:

Karen Sevillano: 28.37 %. Martha Isabel Bolaños: 22.78 %. Diana Ángel: 15.11 %. Isabella Santiago: 13.99 %. Camilo Pulgarín: 10.29 %. Miguel Bueno: 9.47 %.

¿Qué dijo Miguel Bueno al salir de ‘La casa de los famosos’?

Como era de esperarse, la noticia cogió por sorpresa a más de uno y el nuevo eliminado dio unas palabras de agradecimiento antes de marcharse.

“Fue una experiencia demasiado enriquecedora. Me voy con un pedacito de todos y les deseo lo mejor. Aprovecho para mi familia que sé que me está viendo. Me voy contento y los amo con el corazón”, dijo Miguel Bueno.

Como eliminado, Miguel bueno tuvo que dejar nominado a uno de sus excompañeros y eligió a Julián Trujillo, quien se sumó a Mafe Walker (nominada por Karen Sevillano).