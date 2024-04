Carla Giraldo conversó con los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, de RCN, sobre el ‘sleeve’ o también llamada manga gástrica, la cirugía que se sometió la paisa para llegar a su peso ideal.

La presentadora de ‘La casa de los famosos‘ dijo que alcanzó a pesar 95 kilos de sobrepeso después de salir de ‘Masterchef Celebrity’. Hace un año y medio decidió someterse a este proceso por temas de salud.

Giraldo contó que su proceso para bajar de peso fue muy complicado:

“Fue difícil, yo estuvo muy triste conmigo, no entendía porque todo el cuerpo se me movía, no entendía nada”.

Después dijo: “No es una cirugía estética, hay que partir de eso. Yo me hice el ‘sleeve’ pero me tocó hacer ejercicio, cuidarme, quererme, hay que alimentarse diferente, todo cambia”.

La actriz habló de que bajó de peso muy rápido y alcanzó a pesar 48 kilos por el estrés que manejó, justo días antes de iniciar el programa de convivencia,.

“Estuve mucho más flaca, yo me veía todo el cuerpo, me veía en huesos, tenía una carga emocional muy fuerte, de tener que retarme en un programa en vivo y me adelgacé mucho, bajé como 35 kilos”, contó la ‘Lolita’, quién se sometió a la cirugía hace casi dos años.

Luego, dijo: “Tuve la fortuna de que mi piel se pegara al cuerpo, así que nada me sobró, desde el día cero, me bañaba con agua fría porque es bendita para el cuerpo. Me dediqué a entrenar para que el abdomen se viera pegado, la pierna y los brazos se vieran duritos, fue un trabajo físico y mental el que enfrenté”.

“Yo me escondí en ese año y medio de ese proceso porque no me sentía bien, aunque ya se veían los cambios, yo no quería que me vieran, entonces cuando me encontré con varias personas me decían: ‘¿qué te hiciste?‘”.

¿Qué tratamiento se hizo Carla Giraldo para bajar de peso?

La actriz se sometió al ‘sleeve’ es una cirugía para tratar la obesidad, es también llamado manga o tubo gástrico, en la que se elimina alrededor del 80% del estómago, dejándolo con forma de tubo o manguera, de ahí su nombre en inglés, ‘sleeve’.

