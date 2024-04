Valerie de la Cruz, más conocida como ‘Beba’, es una de las participantes controvertidas del ‘reality’, debido a su forma de ser y por quejarse de lo que hacen sus compañeros.

Debido a su actitud, el novio de la participante, ha salido en defensa de su pareja ante las críticas de los televidentes.

“Los que no saben mi novia está en el ‘Desafío’ y la amo con todo mi corazón es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real y que hacen que las personas se comporten como ellos quieren y caen en esa trampa”, contó Andrés Gómez.