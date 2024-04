Ya van varias semanas desde que empezó el ‘Desafío’ en las noches de Caracol Televisión y la acogida ha sido buena. Varios de sus participantes ya se posicionan como favoritos y ‘Campanita’ es uno de los que se ha ganado el cariño de los televidentes.

(Vea también: ‘Beba’ no pudo con prueba del ‘Desafío’ y se dijo “desgarrada”, pero no muchos le creyeron)

¿Quién es ‘Campanita’ del ‘Desafío’ y por qué su apodo?

Su nombre real es Franck Estiwar Luna Valencia y tiene 21 años. Nació en Cali y ante las cámaras de ‘La red’ contó cuál es la razón por la que le pusieron su apodo.

“Me dicen ‘Campanita’ por mi forma de ser: alegre, extrovertido, espontáneo y muy auténtico“, explicó en el programa durante la emisión de este domingo 21 de abril.

Es bailarín profesional del estilo específico salsa caleña y estuvo viviendo en varios países. En la compañía de baile Swing Latino hizo un ‘casting’ que aprobó para viajar a Turquía y trabajó seis meses en ‘shows’ del ritmo colombiano.

¿Quién es el novio de ‘Campanita’ del ‘Desafío’?

El participante del ‘reality’ también reveló su historia de amor con su novio, al cual conoció personalmente en Egipto, luego de haber tenido contacto por medio de redes sociales.

“Tenía un trabajo con el grupo de él, y nosotros solo hicimos ‘match’ por Tinder. Después de años, hasta 2023, cuando estaba en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Le dije que estaba allá por si quería ir, conocerme y visitarme allá. Él compró el tiquete y me fue a conocer en Egipto. Fue un flechazo, teníamos la conexión”, contó.

Luego, narra que acabó su contrato en Egipto y su novio le compró tiquetes para que se pudiera ir para Rusia, a donde llegó para vivir junto a él y conocer a su familia.

“Empecé a vivir con él. Me presentó a su familia. La familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir un poco de trabajo como modelo de fotografías”, dijo.

Por último, ‘Campanita’ señaló que con su participación en el programa quiere ser ejemplo de superación.