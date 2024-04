El capítulo 73 de ‘La casa de los famosos’ causó gran conmoción en los televidentes debido a todos los sucesos que acontecieron. Por un lado, Ornella salió de la casa por orden del ‘Jefe’ y fue llevada al ‘loft’ de la competencia, pero ese detalle no lo conocen sus compañeros, por lo que piensan que la participante salió definitivamente del ‘reality’.

Otro de los detalles que fue tendencia en redes sociales, fue la visita de Carla Giraldo. La presentadora llegó a poner orden en el espacio, los mandó a ducharse, limpiar la casa y hacer diferentes actividades.

En esa interacción más personal con los integrantes de la casa, ella tuvo cierto acercamiento con Melfi que llamó la atención de varios televidentes, pues cuando el panameño entró al baño solo con su toalla y ella lo miró de manera provocativa.

Pero todo se puso tenso cuando, en la transmisión, hubo intercambio de palabras entre Carla y Melfi. Él le dijo que le habían propuesto hacer el beso de técnica con ella, pero Giraldo se negó por respeto.

En medio de las risas, Carla Giraldo afirmó que ella era casada, pero no castrada, como si lo era Hurtado. Ante esto, la presentadora rubia contestó:

“Yo no, yo soy una mujer correcta, respeto a mi esposo, con todo mi amor”. La conversación no terminó allí porque para finalizar, Carla respondió: “Yo también lo respeto, eso no quiere decir que no lo respete”.