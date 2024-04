Algunos de los consumidores de este contenido dudan de la masividad en las votaciones, que —según el canal— ha alcanzado cifras récord de hasta 11 millones.

Esta interrogante tuvo voz en algunos televidentes que le dijeron a ‘Tu Tele’, espacio del defensor del televidente de RCN, que es necesario un método de validación que brinde mayor transparencia al momento del conteo de votos.

Una de las televidentes pidió que esté presente un regulador que valide la información. De hecho, sugirió la idea de que se pueda ver la votación en vivo, teniendo en cuenta que ‘La casa de los famosos’ puede ser serguida 24/7 en plataformas digitales.

Otra seguidora del ‘reality’ le dijo a la defensoría del televidente que no siente que haya un control efectivo de la masiva votación. Según ella, los resultados a veces parecen injustos.

“Quisiera saber, de verdad, cómo controlan esa parte de las votaciones en los ‘realities’, porque muchas veces me parece que no es justo. De pronto, en algunas ocasiones, ponen a votar al público, pero pareciera que no. Cuando uno piensa que cierto personaje se merece ganar, resulta un personaje que nada que ver… no estoy de acuerdo”.