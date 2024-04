Una de las relaciones que más dio de qué hablar dentro de ‘La casa de los famosos’ fue la de Juanda y Sandra Muñoz, quienes antes de ser eliminados decidieron dejar el amorío y centrarse en la competencia.

(Vea también: ‘Mafe’ Walker se hizo la alien ante regaño por gastar agua en ‘La casa de los famosos’)

Sin embargo, en redes sociales se especuló sobre si realmente ese amorío era cierto, ya que Juan David parecía no estar muy enamorado.

Sobre esa situación se refirió el creador de contenido en las últimas horas, quien abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

“Fue una relación muy bonita que no se dio… Fue genuina y yo no me metí con Sandra por querer avanzar en el programa o por ‘show’”, dijo inicialmente ‘Juanda’.