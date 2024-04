Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ exitoso en redes sociales. A diario es fácil encontrar todo tipo de comentarios respecto a lo que pasa con estas celebridades, y por supuesto, a lo que dicen los televidentes y lo que se rumora en el mundo exterior.

Precisamente, en las últimas horas se ha viral un video de ‘La negra candela’ dando a entender que Karen Sevillano ya está fuera del ‘reality’. Esto llegó a oídos de Luisa Fernanda W, quien aseguró que no era cierto.

(Vea también: ¿Nataly Umaña, desterrada? Se iría de Colombia luego de su ruptura con Alejandro Estrada)

“Imagínense que por ahí vi a un medio de comunicación que dijo que, supuestamente, vieron a Karen en el aeropuerto de Cali. Estoy hablando de ‘La casa de los famosos’, para los que no están en contexto. ¡Ay, Dios mío! Yo solamente pensaba: ‘por qué hay unos medios que hablan tanto popo’. No me cabe en la cabeza”.

Luisa Fernanda W desmiente chisme de ‘La casa de los famosos’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Sin embargo, la ‘influenciadora’ no solamente se quedó con esto, y decidió contar por qué, para ella, lo dicho por la periodista de entretenimiento era simplemente un chisme.

Lee También

“Y les voy a contar algo, que no les debería decir, pero lo voy a hacer. Y es que cuando yo estuve en Vix la semana pasada, pasé por el lugar por donde graban ‘La casa de los famosos’. Ustedes de seguro han visto esas ventanas que son como si fueran un espejo, bueno, ahí los graban. Entonces, me dejaron mirar por una de ellas y los vi a todos. O sea, todo es grabado en vivo”.

Luisa Fernanda quiso cerrar el tema pidiéndoles a sus seguidores que no creyeran en todo lo que se dice en la web: “Yo no entiendo por qué inventan tanto cuento en este país. Y así como eso, uno ve chismes de un montón de gente que no son verdad. Entonces, ¿cuál es la invitación?, no crean en todo lo que dicen”.