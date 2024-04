Como la mayoría sabe, Bogotá se encuentra en racionamiento de agua estricto impuesto por el alcalde Carlos Fernando Galán. La ciudad se dividió por 9 turnos. Cada turno deberá pasar 24 horas sin agua y así hasta que el embalse de Chingaza se restablezca.

(Vea también: ‘Mafe’ Walker, con ‘lenguaje galáctico’, se lanza como actriz en ‘Secuestro del vuelo 601’)

‘La casa de los famosos’ también entró en dicho racionamiento. Sin embargo, ‘Mafe’ Walker hizo caso omiso y hasta se bañó hasta por 20 minutos, cuando está ordenado que solo sean tres.

Teniendo esto en cuenta, ‘El Jefe’ tomó una radical decisión y castigó a todos los integrantes de la casa por culpa de las acciones de Walker:

“‘Mafe’ estás ignorando las órdenes del ‘Jefe’. Por eso él, para recuperar todo lo que se ha perdido, tomó una decisión. A partir de este momento las duchas quedan clausuradas y ustedes podrán volverlas a utilizar mañana después de la gala“, afirmó Cristina Hurtado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

(Vea también: Piden dura sanción para Mafe Walker por malgastar agua en ‘La casa de los famosos’)

Los demás integrantes quedaron sorprendidos por la drástica medida que tomaron, empezaron a mirar a ‘Mafe’ Walker de mala manera por sus acciones.

Eso no fue todo, Isabella y Martha Isabel Bolaños hablaron de la situación y revelaron que Walker se estaba bañando hasta cuatro veces al día y que esperaban que, con la orden del ‘Jefe’, aprendiera la lección.

Mafe Walker se baña 4 veces al día mucha hpta ni que estuviera en tierra caliente incluso los que se bañan dos veces también muchos hpts, una ves ya basta.#LaCasaDeLosFamososCol#Laca https://t.co/oqvO1cxZoF — Daniel ® (@danielesoir) April 19, 2024

‘La Segura’ y Karen Sevillano manifestaron su indignación por la situación, pues todos terminaron pagando los platos rotos por las acciones irresponsables de Walker.

“‘Mafe’ no aporta absolutamente nada, es justo que la penalicen, pero no a todos, solo a ella”, “era mejor que el castigo fuese solo para ella y unos dos días para que se diera cuenta de que todo no es galáctico”, “‘Mafe’ lo único que hace en esa casa es bañarse”, fueron los comentarios de algunos usuarios en Internet.

Lo peor del caso es que no pudo bañarse en la ducha, pero llenó el jacuzzi y se aseó ahí, sin importarle lo que pudiera pasar.