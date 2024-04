Desde hace varios días, los seguidores del ‘reality’ de famosos se han preguntado en redes sociales qué es lo que hay en una puerta ubicada en la terraza de la casa, ya que nunca muestran cuando se abre o cuando alguien ingresa por ella.

Lo que inquieta a los televidentes es que allí no hay cámaras ni micrófonos, por lo que en las transmisiones no se ha dejado ver qué se esconde en ese misterioso cuarto. No obstante, algunas conversaciones de los famosos han dado pequeñas pistas de lo que hay en dicho lugar, como cuando Alfredo le hizo una pregunta a Miguel Melfi directamente: “¿Ustedes qué fuman ahí, vaper o marihuana?”, indagó.

En redes se desató un debate y solo hasta en las últimas horas se resolvió esa inquietud, luego de que Lina Tejeiro y Roberto Velásquez se refirieran al tema en medio de una transmisión por la aplicación Vix.

—Quiero que hablemos de la famosa puerta de la terraza […]. Se han inventado de todo en Latinoamérica, en Panamá, pero sobre todo en Colombia— comentó Velásquez.

—Han dicho que esa puerta es la entrada a un mundo mágico— comentó en tono irónico Tejeiro.

¿Qué hay en el cuarto secreto de ‘La casa de los famosos’?

Sin dar más rodeos, la actriz confirmó que ese es un espacio designado para fumadores, en donde quienes deseen hacerlo pueden ir a relajarse.

—No es nada del otro mundo. Bastantes famosos son fumadores y ese es el cuarto de fumadores de los famosos. Hay vapeadores de nicotina— detalló la actriz llanera.

—No es tabaco, y básicamente en el formato se permite que en algún momento el participante que tiene esa necesidad suba y lo haga para relajarse. Fuman un poco, claman su ansiedad y es permitido— señaló Roberto Velásquez al respecto.

Luego, agregó: “En el formato se permite que, en algún momento, el participante que tiene esa necesidad, suba y lo haga para tranquilizarse y relajarse, así como se tienen en cuenta muchos temas de ellos, ese es uno […] fuman un poco, calman su ansiedad y es permitido”.

Eso sí, ambos presentadores dejaron claro que no todos los participantes ingresan al cuarto, ya que son unos pocos los que tienen esa necesidad de fumar en algún momento.

“Son exigencias que los mismos famosos han puesto en su contrato a la hora de participar en el juego”, concluyó Lina Tejeiro al respecto.