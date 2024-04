En la noche de este domingo 28 de abril se conocerá un nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’ y entre los nominados está la actriz y cantante Diana Ángel, quien en las últimas horas sorprendió a las demás celebridades con una inesperada petición.

“Me siento muy orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Yo espero que toda la gente que nos está viendo entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y siento que dos meses son suficientes para mí en esta casa”, dijo la actriz bogotana.

Acá, el video de lo dicho por Diana Ángel:

Al escuchar esto, varios de sus compañeros no ocultaron su asombro, al punto de que Melfi soltó unas lágrimas. Sin embargo, la actriz continuó con su discurso.

“Los que se queden, allá afuera los estaré esperando. Siento que es un día para irme. Es un día perfecto para salir de la casa feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean”, agregó, conmoviendo a sus compañeros.

Pero allí no quedó todo, pues también le lanzó una petición al público, teniendo en cuenta que es él el que define quién es el eliminado del día.

“Yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo. Estoy aquí parada diciéndole a todos los que me han apoyado hasta acá que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar acá. Yo ya no quiero levantarme obligada, no quiero seguir haciendo lo mismo y siento que ya es el momento”, señaló Diana Ángel en ‘La casa de los famosos’.