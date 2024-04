Cristina Hurtado está ahora mismo apareciendo en RCN siendo la cara de ‘La casa de los famosos’. Tiene una gran trayectoria adelante de las cámaras y hasta ha sido considerada una de las mejores presentadoras del país.

Aprovechó sus redes sociales para recordar momentos que han marcado su vida dentro de la industria del entretenimiento, viajes, canales y diferentes programas de los que ha hecho parte, que no solo le han sumado experiencia en su profesión, sino también el cariño de muchos televidentes que se conectaron con ella durante tanto tiempo.

“Hoy es un buen día para recordarme y reconocerme a mí misma que valió la pena el riesgo, la fe y la voluntad de aprender. Que los sacrificios por los que he pasado por mí y por mis hijos fueron en realidad un regalo. Que las veces que lloré por enfrentarme a un universo tan lejano y desconocido fueron inspiración“, comenzó diciendo la presentadora.

Mostró por medio de sus fotos cuando estuvo como presentadora en la sección de entretenimiento de RCN, sección Noticias, Canal 1 y hasta cuando viajó a Río de Janeiro, Brasil.

“Los maestros que fueron llegando con los años, fueron luz para iluminar mi camino. Que la valentía para soportar la crítica y los señalamientos solo me fortalecieron. Que mi férrea disciplina y deseos de superación me trajeron hasta aquí. Asumir, con humildad, que no sabía nada y que era un mundo muy lejano y desconocido, no me abatieron“, continuó diciendo.

Los fanáticos de Hurtado la felicitaron por su gran trayectoria:

“Sin duda alguna, eres la muestra más valiosa, de que ¡si se puede! Eres muy top en todo tu trabajo”, “qué linda, de admirar. Creo que eres de las mujeres más queridas de Colombia”, “qué ‘post’ más divino. Dios bendice tu camino, solo él sabe todo lo que has tenido que vivir para llegar a donde estás”.

