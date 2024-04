Cristina Hurtado tiene años de experiencia en la televisión colombiana. Hizo parte de un ‘reality’ llamado ‘Protagonistas de novela’, en el que dio a conocer su talento y en el que inició su relación con Jossé Narváez.

Hizo parte de Canal RCN, en la sección de entretenimiento, y también estuvo en Canal 1. Sin embargo, volver a su casa fue una linda noticia, sobre todo luego de haber tenido a su último hijo, Mateo.

Hurtado y Carla Giraldo han demostrado no tener una relación muy cercana. De hecho, llegaron a decir que había una enemistad, pues las cosas ante cámaras no se veían muy cómodas.

Cristina Hurtado confiesa si se arrepiente de estar en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, Cristina abrió su corazón y reveló si se arrepintió de haber aceptado el proyecto como presentadora. Estuvo como invitada a ‘Buen día, Colombia’ y contó cuál fue el mayor reto del trabajo que tiene ahora:

“No es que me haya arrepentido, es que el tema del horario es ‘wow’. O sea, yo nunca había estado en un proyecto que me tocara de domingo a domingo y esto de verdad es que es duro, porque a veces tú quieres como un día de ocio y un día para tu familia. Eso me ha dado duro, pero que me queje un día, que yo diga me quiero ir, no puedo más, no“.

Quedan dos meses para que el programa termine y Hurtado estará al frente, cada noche, siendo casi que la imagen principal, esperando a que sea Colombia el que dedica cuál de los participantes se llevará los el millonario premio.