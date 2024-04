‘La casa de los famosos’ ha dado mucho de qué hablar, entre otras cosas, por la relación entre Hurtado y Carla Giraldo, quienes parecían tener una mala química hasta al frente de las cámaras.

Además, algunos televidentes han criticado la ropa de Carla Giraldo y han elogiado la de Cristina Hurtado, quien, generalmente, aparece con vestidos que le sientan muy bien.

A través de su cuenta de X, una fanática del ‘reality’ comentó: “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que los de vestuario tienen favorita y claramente es Cristina Hurtado”.

Te explico:

Cada una tiene un equipo de trabajo, tanto para maquillaje y peinado como para los diseños que lucimos cada noche, que fue elegido por cada una de nosotras desde que inició el programa! https://t.co/x5knug5ZYJ — Cristina Hurtado (@CrissHurtado) April 8, 2024

A lo que ella contestó: “Te explico: Cada una tiene un equipo de trabajo, tanto para maquillaje y peinado, como para los diseños que lucimos cada noche, que fueron elegidos por cada una de nosotras desde que inició el programa”.

Usuarios en Internet, además de decir que hay que darle un aplauso al equipo que le llevó las propuestas de vestuario, se dieron cuenta de que solo se trata de gustos, pues Carla Giraldo se ha destacado por ser una mujer más sencilla, además de usar ropa de colores oscuros y diseños más raros.

Relación de Cristina Hurtado con Carla Giraldo.

Luego de tantos rumores de enemistad entre las dos presentadoras de ‘La casa de los famosos’, fue Lina Tejeiro quien constó que no tienen nada en contra, sino que simplemente no son amigas, solo compañeras de trabajo y no tienen una química más allá del programa.

“No es que no se aguanten. Creo que hay personas con las que uno hace ‘match’ y hay personas con las que no, pero no es que no se aguanten. Nos saludamos, ellas se ven y normal, pero no hay una amistad, tampoco es que no se aguanten”.

