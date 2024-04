Andrés Gómez, el joven ingeniero de 28 años, decidió que era el momento perfecto para hacer una de las propuestas más importantes de su vida a su novia, conocida como ‘Beba’, la reciente expulsada del ‘Desafío‘.

Así le propuso matrimonio el novio de ‘Beba’ del Desafío

A su llegada en Barranquilla, luego de su expulsión, y aunque estaba triste por dejar el programa, Gómez había planeado algo especial para su regreso y animarla.

En su casa en Barranquilla, Gómez la esperaba con un ramo de flores y una guitarra en la mano. Cuando apareció la exparticipante, el rostro se iluminó al ver a su novio y le dijo ¿Por qué estás cantando?. No esperaba esta sorpresa, y menos aún lo que sucedería a continuación.

Mientras cantaba, se podía ver a ‘Beba’ emocionada, con lágrimas en los ojos. Cuando terminó la canción, su ahora prometido dejó la guitarra y sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Se arrodilló frente a ella y, con voz temblorosa, le dijo: “Beba, te amo. ¿Te casarías conmigo?” Y ella aceptó.

En entrevista con ‘Día a día’ ‘Beba‘ contó: “Yo no puedo ser falsa, pero le decía: ‘Y el anillo, ¿para cuándo? Debemos formalizar”. Me entraron las ganitas, y le decía: ‘vamos a organizar’, pero no me lo esperaba de esa manera”.

Por otro lado, Gómez, quien fue invitado al matutino de Caracol Televisión dijo en voz entrecortada: “Yo estoy aquí, primera vez en televisión, aclaro yo soy ingeniero y esto es una sorpresa para mí y agradecidos por la invitación y por conocer nuestra historia”.