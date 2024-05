Se trata de Shenoa Bessudo, hija que tuvo Sáenz con un reconocido empresario colombiano, y que en mayo de 2024 cumplió sus 19 años de edad.

(Vea también: Kathy Sáenz se casó con famoso actor antes de Sebastián Martínez; él era mucho mayor)

Durante la mayoría de su vida, Shenoa vivió con su mamá y Sebastián Martínez, pues la exreina comenzó su relación con el actor cuando su hija era muy pequeña.

Esta es una foto de Shenoa:

No obstante, hace poco la joven decidió abrir sus alas y se fue a vivir a Inglaterra, situación que Sáenz tomó con tranquilidad, contó en Cromos.

“Hay papás a los que les pega duro la partida de sus hijos. Gracias a mi maestro [espiritual] y a la meditación he podido ser fuerte. […] La salida de los hijos de la casa es un paso más. Me alegra ver a mi hija feliz, sería egoísta ponerme triste por no tenerla aquí conmigo”, declaró la protagonista de ‘Juegos prohibidos’, que se retiró de la actuación.