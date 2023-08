“Hay días en los que vendo, hay días en los que no, pero gracias a Dios he podido sacar la empresa adelante”, dice Daneidy Barrera por su actividad económica que en el pasado estuvo en el ojo de las autoridades, aunque, según dice, ya la han dejado de “molestar” tanto.

Recientemente, la bogotana fue condecorada en el Congreso como empresaria del año, pues su empresa de keratina con la que gana mucha plata le ha permitido emplear a 150 personas directamente y más de 200 colombianos indirectamente.

Sin embargo, en una entrevista con Eva Rey, en la que también habló del presidente Petro, dijo que sus únicos ingresos no son de las empresas, sino también de las propiedades.

“Yo también vivo de los arriendos, de las propiedades que he comprado. Tengo como siete. Vivo de las arriendos y las keratinas“, dijo ‘Epa Colombia’ en esta entrevista.

Según dice, “los arriendos son en Medellín y Bogotá”, pero no fue específica con más detalles ni de qué tipo. Seguramente alguno es de su antigua casa al sur de la capital.

Lo que sí dejó claro es que su vida como ‘influencer‘, que le trajo tantos problemas y aprendizajes, ya quedó en el pasado, aunque tenga una condena pendiente.

“No vivo de hacer publicidad porque hoy en día las personas no quieren pagar lo que tu vales y yo no estoy para vender una publicidad en 100.000 o 500.000 pesos. Yo sé lo que yo valgo y mi publicidad por eso también vale. Hoy en día las personas ya no valoran el trabajo de la publicidad, por eso monté la empresa. Con la publicidad de ser ‘influenciador’ uno no sabe, es como andar a la deriva, pensar en cómo crecer y dejé de vender publicidad hace tres años”, aseguró.

Sin embargo, Eva le mencionó el caso de presentadoras y famosos que sí ganan mucho dinero, pues, por ejemplo, Cristina Hurtado dio luces sobre el montón de dinero que gana con este negocio.

Empresa de Epa Colombia: su mayor fuente de ingreso

Este negocio que en el pasado tuvo a varias personas de las que poco se sabe, aunque fueron mencionados por la misma ‘Epa Colombia’, ha crecido muchísimo y, por lo mismo, la empresaria dice que ya siente una responsabilidad muy grande.

“Da susto a veces por todo lo que está pasando en la economía, el país, los escándalos, que este año ha sido demasiado quieto. Porque más allá de los impuestos, hay que pagar nómina, arriendos, servicios, pero hasta el momento todo bien”, aseguró.

Parte de sus ingresos no son solo por las keratinas porque ella ha hecho que su empresa está metida en “todo lo que es la belleza capilar”. “También tengo biotina, shampoo, mascarillas, tratamientos, planchas, secadores, de todo”, dijo.

Además, sigue enfocada en las mujeres jóvenes y asegura que aunque tiene planes de expandirse dentro y fuera de Colombia, lo de traspasar fronteras es más complicado porque “es un proceso bien grande”.