Lo dijo durante una entrevista con Eva Rey, en la que la antioqueña y su esposo, Josse Narváez, aseguraron que los medios digitales son el nuevo camino para hacer contenido y obtener plata.

“Le va superbién; le está yendo superbién”, declaró el exconductor de ‘Guerreros’, programa del Canal 1 que llegó a su fin, refiriéndose a su esposa.

Hurtado contó que tiene la fortuna de trabajar con varias marcas a través de sus redes sociales, y eso le permite llevar una vida cómoda. Cuando la española le preguntó cuánto se podía ganar por las campañas digitales, ella respondió:

“Te voy a decir una cosa, hoy en día me hago más de lo que me pagaban en ‘Guerreros’… y en RCN. Ah no en RCN ufff”, dijo, dando entender que la diferencia es bien grande, como se aprecia en este video.