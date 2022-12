Se trata de José Francisco Arata, que se graduó de la Universidad de Torino de Geología y de la Universidad Central de Venezuela, de Ingeniería geológica, indicó Kienyke.

En su país se involucró en el mundo petrolero, en la empresa Maraven, en el área de exploración y producción en su país, pero luego viajó a Bogotá. Fundó Pacific Rubiales junto a varios socios e inversionistas en 2008, segunda petrolera más importante en Colombia, después de Ecopetrol.

Durante su tiempo como directivo de la empresa tuvo reuniones con el expresidente Álvaro Uribe y jugó golf con los expresidentes Juan Manuel Santos y Bill Clinton, como se aprecia en la siguiente foto donde Arata usa camisa naranja:

El venezolano se retiró de la presidencia de la petrolera en 2015, mismo año en el que se casó con la actriz Ana María Trujillo, que antes de él tuvo un matrimonio de varios años con Francisco Cardona, hermano de Manolo Cardona.

Ana María Trujillo y su esposo: cómo se conocieron e historia de amor

Luego de que la actriz, que también fue presentadora de ‘Día a día’, se separó de Cardona (por una infidelidad de él que se conoció por televisión), continuó con su vida profesional.

En un evento benéfico conoció al empresario Arata, que se encandiló con su belleza a penas la vio, contó en ‘Se dice de mí’. Él salió corriendo a presentarse, pero ella lo saludó sin ningún interés.

El venezolano comenzó a llamarla para que saliera con él, pero ella lo rechazaba. Sin embargo, una de sus hermanas la convenció para que le aceptara un almuerzo.

“Me tocó, en el almuerzo, decirle que nosotros nos íbamos a casar y que se fuera preparando porque nosotros para allá íbamos. Ella explotó en una carcajada, y yo le dije: ‘Ríe mejor quien ríe de último, así que prepárate’, contó Arata como se escucha a continuación:

Al otro día él le llegó a su casa y, desde entonces, no se separaron. “La seguridad que José me dio en la vida… yo dije: ‘Este es el hombre para mí‘. Yo necesitaba esa seguridad que no había tenido durante tantos años”, declaró Trujillo.

Aunque muchos hacen comentarios de mal gusto sobre su relación, por la diferencia que él le lleva (12 años), ellos hacen caso omiso. Incluso, Arata dice que se siente orgulloso de ser el ‘sugar daddy’ de la actriz.

Las hijas del primer matrimonio de la artista también tienen una gran relación con su padrastro. A la más pequeña, Julieta, la conoció cuando tenía 4 años, mientras que Catalina, la mayor, tenía más edad.

Arata y Trujillo duraron tres años de novios y después se casaron en Punta Cana, en una ceremonia muy íntima. Llevan una vida feliz y tranquila en República Dominicana