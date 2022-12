La artista de ‘La quiero a morir’, que también fue presentadora de ‘Día a día’, tuvo un estable matrimonio por varios años con Francisco Cardona, hermano de Manolo Cardona.

La pareja tuvo dos hijas, Catalina y Julieta, pero su relación se disolvió cuando Trujillo supo que él le fue infiel; la noticia apareció en televisión y una amiga la llamó para contarle, dijo la actriz en ‘Se dice de mí’.

Luego de varios años, conoció al empresario José Francisco Arata, un hombre que apenas la vio sintió una atracción muy fuerte por ella.

“Pasa el tiempo y me empieza llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor”, dijo la cartagenera.