La vida sentimental de Jhonny Rivera ha sido todo un misterio para muchos de sus seguidores, ya que desde que se separó de su esposa y madre de Andy Rivera, Luz Mery Galeano, no se le ha visto en otra relación amorosa.

Sin embargo, el artista, que, al parecer, le gusta mantener su vida privada lejos del ojo público ha sido involucrado con dos jóvenes. La primera fue con la también cantante de música popular Jenny López, con quien se llegó a mostrar muy cariñoso en unas fotos.

No obstante, el pereirano lo desmintió hace un tiempo a través de sus redes. “Me tienen bombardeado con una cosa que salió en una página: una supuesta novia que tengo. Eso no es verdad. Falso, falso”, dijo en ese momento.

Luego, se comenzó a especular que estaba saliendo con Shaira. Sin embargo, la santandereana, de 19 años, aclaró que entre ellos solo había una amistad. “Falso. Jhonny es como un papá para mí, me conoce desde muy niña”, aseguró.

Jhonny Rivera dice si le gustan los hombres

De acuerdo con el cantante de música popular, no ha tenido suerte en el amor y que por ello le ha costado mantener una relación estable.

“Esa parte ha sido muy complicada para mí, porque sí han llegado nuevos amores, pero he sido víctima de infidelidades. Cuando uno está en las malas y encuentra una persona se puede estar seguro que de verdad lo aman. Pero cuando se está en las buenas llegan muchas más, y así es difícil saber quién se enamoró de Jhon Jairo Rivera y quién de Jhonny Rivera”, dijo en una entrevista para Olímpica Stereo.

Ahora, Rivera quiso aclarar un tema con el que sus seguidores estarían siendo insistentes. A través de las historias de su Instagram, el artista respondió si era verdad que le gustaban los hombres.

“No me da rabia, pero yo no sé en qué idioma hablar”, inició respondió el cantante. Y agregó: “No me gustan los hombres, me encantan las mujeres”.

Asimismo, indicó que respondía esa inquietud para evitar especulaciones. “Me toca responder porque si no se quedan pensando: ‘Entonces sí es gay porque ignora la pregunta’. Y no tengo nada en contra de los gais, simplemente que yo no lo soy”, concluyó.