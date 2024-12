En una entrevista reciente, la periodista española Eva Rey y la actriz Juliana Galvis protagonizaron un momento divertido y lleno de verdades.

(Vea también: Eva Rey cambia de pantalla: destapará famosos en otro canal, con audiencia internacional)

Durante la conversación, Rey le preguntó a Juliana Galvis con qué galán de televisión no volvería a salir. La actriz, con una sonrisa cautelosa, respondió que su experiencia con ese actor había sido especial, pero que, aunque él era un hombre guapo, simplemente no era para ella.

“Solo he salido una vez con un actor, y no lo volvería a hacer. Es un hombre muy amoroso y guapísimo, pero entendí que no era para mí. Es complicado cuando ambos somos actores, no solo por los horarios tan difíciles de manejar, sino también por otras cosas que rodean la relación y que no son cómodas para mí. Así que, simplemente, no”, dijo Galvis.