Rafael Novoa, luego de rumores que surgieron sobre una ruptura con Adriana Tarud, fue consultado en una entrevista en Tropicana sobre el tema y, allí, se mostró tajante al responder.

Video de Rafael Novoa en Tropicana

Desde el minuto 31:18 de la entrevista replicada por la cuenta de YouTube de esa emisora el lunes 28 de agosto, se habló sobre ese asunto luego de que el actor cuestionó su actividad en redes sociales.

Jhon Jairo Flórez, director de la emisora de Caracol Radio en Bogotá, se encargó de traer el tema a colación luego de una situación que se ha presentado en lo corrido del año pasado por especulaciones sobre la situación sentimental de Novoa y Tarud.

¿Qué pasó entre Rafael Novoa y su esposa, Adriana Tarud?

Los rumores sobre la supuesta separación del actor y la exreina surgieron luego de que (hasta ese momento) no habían vuelto a publicar fotografías juntos en sus espacios digitales desde hace un año.

Las versiones crecieron más cuando Rafael Novoa apareció sin Adriana Tarud en un evento público, con lo que se alimentó la suposición de que existía una ruptura entre ambos.

A pesar de esa realidad que muchos notaron en redes sociales, ninguna de las dos figuras públicas salió al paso para referirse a si existía o no alguna clase de distanciamiento como pareja.

Lo cierto es que el tema llegó a un punto final después de que la pareja apareció unida, junto a su hija, en el cumpleaños de la menor. Aún así, el actor fue contundente sobre ese asunto.

¿Qué dijo Rafael Novoa sobre pregunta por situación con Adriana Tarud?

Al ser consultado por el director de Tropicana sobre su versión frente a esa serie de rumores que se presentaron, el artista de 51 años fue tajante con una respuesta con la que evitó dar mayores datos.

“La ropa sucia se lava en casa”, afirmó y, luego de que Flórez le insistió sobre el tema, Novoa enfatizó su postura frente a la realidad con Adriana Tarud: “No lo voy a hablar nunca”.

Novoa se justificó en su posición de no referirse a lo que pasó en su relación sentimental con Adriana Tarud, a pesar de que surgieron versiones frente a lo que pasó entre ellos.

“No lo hago porque volvemos al tema de que no me parece agradable, o sea, tienes tus problemas, todos tenemos nuestros problemas, soluciónalo en casa, pero cómo vas a exponerte con decisiones tan personales a que el público empiece a opinar y cuando empiezan a opinar ante un desconocimiento. Y la ignorancia puede ser atrevida y puede llegar a ser mucho más dañina de la misma intención”, aseguró.

De hecho, a diferencia de lo que han hecho otras parejas famosas que suelen exponer sus situaciones personales, el actor se desmarcó y se mostró crítico.

“Respeto a todos aquellos que quieren comunicar o hacer tan público como: ‘Mira, estoy pasando por este momento’. Ese no es mi problema. Te desearé suerte, pero no es mi problema. Creo que todos merecemos y hay que guardar, porque más que seas un personaje público, [yo diría]: ‘Hey, deja esa parte de tu intimidad’. No es nada más”, afirmó.

En medio de los cuestionamientos que puedan surgir por la manera en la que asume la manera de llevar su vida personal a pesar de ser una celebridad, fue tajante.

“Yo, Rafael Novoa, pongo una raya, un límite y hasta aquí yo doy información. [Eso abre paso a que comenten que]: ‘Ay, eso quiere decir qué…’. Piensen lo que quieran, no voy a soltar más información de lo que es, con todo el respeto hacia la gente”, indicó.

Al final, luego de que los periodistas de Tropicana evaluaron junto a Novoa su respuesta y, en general, comentarios que dio en la entrevista como en el que dijo que se volvería a casar, el artista soltó una reflexión.

“Uno para ser buen humano, una gran persona, un papacito, no tiene que pasarte siempre cosas buenas. Todo va formando lo que es la esencia de la persona y esa es la conclusión a la que se llega cuando ya culmina tu vida”, concluyó sobre esa situación con su esposa.