Desde que llegó a Colombia para trabajar con Yamid Amat en el noticiero CM&, hace 20 años, la española Eva Rey definió su estilo a la hora de abordar a sus invitados: es directa, sin filtros, para muchos atrevida, y muy fiel a su estilo.

Tras pasar por diferentes medios nacionales, la periodista estrenó su programa por el canal internacional Discovery Home & Health. La idea de este formato es mostrar el lado más humano y genuino de algunas personalidades del mundo de entretenimiento, la música y los deportes, y sus primeros invitados fueron Rigoberto Urán y Claudia Bahamón.

“Hay algunos que los conozco personalmente y a veces eso es una facilidad, pero también una dificultad, porque conoces tanto a un personaje y sabes de su vida privada, que a veces hay preguntas que no me atrevo a hacer, es como si yo misma me pusiera una barrera”, comentó a El Colombiano, aliado de Pulzo, sobre sus invitados.

Reconoce que hay preguntas que dependiendo del género y de la profesión del entrevistado cuestan un poco más. Es incómodo en especial con los políticos, cuando “los sacas de su zona de confort y les empiezas a preguntar otras cosas. Se ponen un poquito más nerviosos”. Lo mismo pasa con las mujeres: “No es lo mismo preguntarle a un hombre cuántas parejas ha tenido que preguntarle a una mujer”.

Sobre sus entrevistas comenta que siempre llega con una escaleta de temas y que muchas veces solo alcanza a hacer dos interrogantes, dependiendo de cómo va contestando el entrevistado: “Ya al minuto cinco sé por dónde puedo ir, por dónde va la entrevista y hasta dónde puedo llegar, pero sí hay personajes más difíciles que otros, está clarísimo”.

En ese top de “complejos” mete al expresidente Álvaro Uribe y la vicepresidenta Francia Márquez, “que siempre me dice que sí, pero ahí seguimos esperando”. Del primero detalla que no cree que se sienta cómodo en el formato: “Yo me lo sueño, pero claro que sí, hay un montón de gente que me ha dicho que no, así como hay un montón de gente que me ha dicho que sí”.

Entre los personajes que le gustaría tener al frente y no lo ha logrado, cita a la cantante paisa Karol G y al expresidente César Gaviria, del que dice siempre le da largas. “Pero igual a cabezona no me gana nadie y yo sigo insistiendo. Creo que la labor del periodista es insistir”.

En esta temporada habrá 20 episodios, de los que destaca el que hizo con el salsero puertorriqueño Maelo Ruiz. Cada entrevista es de una hora de duración: “Me gustó mucho porque le hice una dinámica de preguntas como ¿cuál es su salsa favorita?, ¿cuál es la salsa que para enamorar?, y él, en vez de darme los títulos, me las cantaba. Entonces salió una dinámica muy bonita porque, imagínate: un salsero como Maelo Ruiz nos dio 10 canciones para dedicarle a la esposa, para reconquista, para dejar al otro…”.

En su top también están las dos que ya salieron al aire, con Claudia Bahamón y con Rigoberto Urán, que la recibió en su casa.

Sobre los 20 años que lleva radicada en Colombia y la carrera que logrado forjar revela que cuando llegó no esperaba que nada de esto pasara: “Me entusiasmaba trabajar con Yamid (Amat), que creo que es el que se inventó todo este tema del periodismo en la radio y la televisión en el país, pero nunca pensé que luego me iba a llamar RCN y me iba a poner a presentar noticias o a presentar la sección de secretos o mis entrevistas con los candidatos presidenciales, o iba a tener con Alejandra Azcárate un programa o presentar un talento show como Colombia Tiene Talento, para nada”.

Reconoce que no lo gusta planear su vida, que no sabe si eso bueno o malo, que no le gusta que le pregunten por el futuro, porque “no tengo absolutamente ni idea de lo que vaya a hacer mañana”.

Tampoco se aferra a nada, no cierra las puertas de ir a otro país: “Yo amo Colombia, voy mucho a España y estoy viajando permanentemente para ver a mi familia y llevar a mi enanita (hija) para que sepa también de dónde viene, pero yo soy feliz en Colombia, si me dices Eva, vuélvete a vivir definitivamente a España los 12 meses del año diría que no. Me soñaría un tiempo aquí y un tiempo allá”.

