El pasado 24 de febrero, Q’Hubo, aliado de Pulzo, publicó la radical decisión que tuvo que tomar la ex virreina universal, Paola Turbay, con su cabello, pues sufrió un incidente en un paseo en Islandia.

Y es que la también actriz, de 53 años de edad, estuvo en unas aguas termales de este país europeo y se le quemó el pelo porque, según contó, “los niveles de azufre eran tan altos que en los puntos donde yo tenía el antiguo balayage y donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”.

Ante la angustiante y sorpresiva situación, tuvo que recurrir al reconocido estilista Franklyn Ramos y él se encargó de su cambio de ‘look’, el cual fue total.

Aunque ya pasó un mes de este cambio, Turbay, quien contó cómo conoció a su esposo, se sinceró en el programa ‘Desnúdate con Eva’ y reveló cómo se siente con su nuevo ‘look’.

Si bien Eva Rey, quien conduce el programa, le dijo “qué guapa estás”, también detalló que “todo el mundo” estaba hablando de su corte de pelo, por lo que la actriz le respondió:

“Me siento horrible (risas). O sea, me cuesta un trabajo, yo no soy capaz de manejar este pelo, me tocó ir a donde Franklyn para pode estar aquí contigo, porque donde me peine yo, quedo como un desastre. Pero no, no me hallo, no me ubico”, manifestó Paola Turbay.