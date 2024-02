Y es que la también actriz de 53 años está estrenando un nuevo ‘look’ al que llegó después de una serie de sucesos.

En su profesión se debe someter constantemente al calor de las planchas, pinzas y secadoras, además de los cambios de ‘look’ con decoloraciones que le hacen en su cabello para caracterizar nuevos personajes, lo que a la larga debilita la hebra capilar.

“Se me fritó el pelo en esas aguas divinas termales de Islandia. Los niveles de azufre eran tan altos que en los puntos donde yo tenía el antiguo balayage y donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”, contó Paola en redes sociales.