Este viernes 23 de febrero, Paola Turbay llamó la atención al presentar un cambio en su apariencia física. Según la bogotana, las puntas de su cabello estaban sensibles debido a un viaje a Islandia, donde se le achicharraron por el azufre de las aguas termales en las que estuvo.

Turbay, quien fue ex Señorita Colombia 1991, acudió donde el estilista Franklin Ramos para someterse a un cambio extremo. En su cuenta de Instagram, la actriz escribió:

“Cambio de look con mi Frankie. Tenía las puntas sensibles por un antiguo balayage y en las últimas termales de Islandia (las del post de agua azul) se me achicharraron con el azufre. Nada que no tenga solución”.