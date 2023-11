“¿Te lo levantaste en un bar cómo una reina de belleza, una virreina universal termina levantándose a un tipo en un bar, cómo es eso?”, preguntó Ortiz a Paola Turbay.

La actriz, que interpretó a ‘Ana de nadie‘, respondió: “Lo conocí en un restaurante que después de las 10:00 p. m. se convertía en bar, se llamaba ‘Harrys Cantina’. Terminábamos bailando encima de las mesas. Yo había terminado con mi novio de ese entonces. Lo vi, me llamó la atención, le pregunté su nombre y me encantó”.

A los pocos días, Turbay viajó a Medellín para participar en el evento ‘Exponovias’, donde debía desfilar.

“Mientras estaba en la peluquería, una señora se me acercó y dijo: “Ay, Paola, ¿cómo estás? Mira, te quería conocer. Resulta que mi hijo me llamó y me contó que te había conocido, y quedó trastornado contigo”.

Turbay le preguntó a la señora ¿cómo se llamaba su hijo?, y ella respondió Alejandro Estrada. Entonces, Paola le confesó: “Ay, yo también muero por tu hijo, pero no le digas nada a él”.

Turbay contó que la mujer salió de la peluquería con rulos, y enseguida llamó a Alejandro y le informó lo sucedido: “Ella se muere por ti”.

“Luego nos encontramos y ya sabíamos que había gusto mutuo y se dio todo”, informó la exvirreina universal.

Ortiz le preguntó: “¿Cuál es el consejo que le darías a un joven de 20 años para levantarse a una reina de belleza?”.

Paola contestó: “Alejandro me expresó lo siguiente: ¿Para qué voy a saludarla si ella ni siquiera sabe quién soy yo? Seguro pensará que soy otro “gallinazo”‘.

Resulta que, cuanto más famosa se volvía Paola, menos hombres le coqueteaban. “Solo atraía al típico lagarto, al gallinazo, de esos que parecen sacados de un zoológico”, indicó la actriz que aparecerá en 2024 en ‘La venganza de Analía 2’

“Los hombres que realmente me interesaban eran los más reservados, aquellos que nunca se acercaban. Así que, no se equivoquen pensando que somos constantemente asediadas por los hombres, porque no es así; de hecho, casi nadie me llamaba”, concluyó Turbay.

