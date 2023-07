En la noche del 25 de julio, RCN presentó el último capítulo de ‘Ana de nadie’, pero el cierre de la novela provocó memes y muchos comentarios, pues muy pocos esperaban un final en el que los dos protagonistas no terminaran juntos.

Por eso, en el matutino del mismo canal, Ana Karina Soto habló del tema y explicó la razón por la que este debe ser el final ideal para una novela tan exitosa.

“Ella le hizo honor a su nombre: ‘Ana de nadie’. Dijo: ‘No voy a hacer lo mismo y no voy a permitir que trunques tu sueños por quedarte conmigo. Vete para España y si es de estar juntos, estaremos juntos’. Ella se quedó solita, se ganó su premio. Lo esperó con anillo y todo porque él le miró la mano”, explicó la presentadora.

Y añadió: “Ella le dijo ‘porque te amo tanto, te dejo ir a cumplir tus sueños y aquí te espero'”.

Ante esta explicación femenina, la presentadora Sandra Vélez complementó: “Es que el amor verdadero es así”.

¿Final de ‘Ana de nadie’ se parece al de ‘Señora Isabel’?

Hay que recordar que la novela que emitió RCN durante los últimos dos meses en un ‘remake’ de la recordada ‘Señora Isabel’. De hecho, la familia del libretista estuvo involucrada en las dos versiones.

Judy Henríquez, protagonista de ‘Señora Isabel’ en 1993, ya había adelantado que algunos aspectos no serían iguales, pero poco se sabía de cómo iba a acabar la historia de amor.

Pues el final fue muy parecido. En la dos novelas, las mujeres, que son mayores que los hombres, deciden no tener una relación y son ellas las que acaban el vínculo amoroso. No obstante, las razones son diferentes. En ‘Señora Isabel’ fue por la muerte de una amiga y en ‘Ana de nadie’, para que ‘Joaquín’ cumpliera un sueño.

Así fueron los dos finales en cada una de estas novelas: