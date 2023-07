‘Ana de nadie’ llegó a su final y el último episodio tendrá muchas emociones para los fieles seguidores de la historia, pero también llevó a que las actrices principales vivieran momentos especiales y diferentes. Así lo dijeron Adriana Arango y Adriana Romero, quienes llevaron a la pantalla los personajes de Violeta y Genoveva.

Y lo más llamativo que confesaron, horas antes de emitirse el desenlace de la novela, fue lo que pasó con Paola Turbay mientras hacía sus últimos minutos como Ana Ocampo. Incluso, dicen que la actitud y el parlamento que dijo la exreina, no estaba en los libretos.

Eso sí, también aclararon que la amistad que se veía en la pantalla del Canal RCN se trasladó a los momentos de descanso y en los que volvían a ser personas reales y no personajes de una ficción.

Lo que pasó con Paola Turbay en la última escena de ‘Ana de nadie’

En una entrevista que Arango y Romero dieron para el programa ‘Buen día, Colombia’, consolaron a los presentadores del espacio matutino y a todos los televidentes con estas palabras dichas por Adriana Arango: “Nosotras hicimos el proceso de la tusa antes que ustedes [los presentadores y televidentes]. Muy documentada en Instagram por todas: Lloramos, nos emborrachamos, peleamos y todo. Ya somos seres de luz”.

Llamó la atención que se hablara de peleas, por eso la presentadora Violeta Bergonzi interrogó: “¿Pelearon? ¿Por qué pelearon?”. Ante esto, Arango explicó:

“Estábamos bravas con Paola por la última escena… Era la última escena de las 3 y de la novela, Paola fue supergrosera y distante, como personaje, entonces nosotras quedamos en ‘shock’ y Adriana se adelantó y le dijo: ‘¿De verdad lo vas a hacer así?, es nuestra última escena'”.

Tal vez lo hizo para cerrar el ciclo de las grabaciones o porque le deba duro afrontar que se acababa el proyecto, pero esos últimos minutos fueron extraños y así lo ratificó Adriana Romero: “Ella dijo: ‘No les quito más tiempo’ y nosotras 2 [cara de sorpresa]. Pero eso no estaba escrito”.

Así fue la relación de las actrices principales de ‘Ana de nadie’

Sin embargo, parece que todo quedó en ese último momento, porque han seguido en contacto desde que terminaron las grabaciones en el mes de mayo y hasta han sentido que la relación entre ellas llegó más allá de lo laboral. Esto lo volvió a decir Arango, que en la trama encarnaba un personaje con mucha libertad:

“Hemos seguido muy conectadas, pero uno no sabe, esperemos. Yo ya me he ilusionado, desilusionado. El día que a uno lo dejan en visto la mejor amiga de la novela [cara de molestia]”.

Y Adriana Romero explicó que la novela del Canal RCN las llevó a vivir momentos especiales en etapas definitivas de sus respectivas vidas: “No son como amigas de novela, como las que uno tiene cuando está arrancando en este trabajo. Creo que vivimos cosas particulares, juntas”. Lo ratificó su tocaya después: “Vivimos una experiencia profunda, de verdad, tuvimos una conexión importante”.

Romero habló de algo más profundo entre ellas, sobre todo confesando que no suele abrirse con personas del gremio actoral y del espectáculo: “Más que el ambiente de la novela, estaba pasando algo en la vida real que nos estaba uniendo a otro nivel, es lo que hace que no sea una amistad de novela. No soy ese tipo de personas que tiene muchos amigos en el medio, porque cuando conecto con alguien me interesa que sea como pasó ahí, en la novela”.

Y la hija de Bernardo Romero, que fue el creador de la historia original de esta adaptación, cerró su intervención así: “Con ‘Adri’ y con ‘Pao’ vivimos momentos muy especiales”.

‘Ana de nadie’ marcó al elenco, tanto como al público

Adriana Arango, que tiene larga experiencia en todo tipo de producciones y en el mundo actoral, tuvo momentos únicos junto a Paola Turbay y Adriana Romero, combinando lo profesional con lo personal:

“Más allá de que nos hubieran pasado eventos, porque nos la pasábamos grabando y nuestra vida real estaba en pausa. Cuando almorzábamos y descansábamos, la novela nos llevó a tener cantidad de reflexiones, conversaciones y revisiones de nuestras propias vidas”.

Y para cerrar ese momento en el que confesaron la tensión del final de las grabaciones, pero también la esposa de Robinson Díaz manifestó: “Eso fue lo que creó esos lazos entre nosotras… Fue una novela que nos movió mucho”.