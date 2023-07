Paola Turbay se ha vuelto en referente de muchas mujeres por el papel que encarna en la novela ‘Ana de nadie’. Y ahora que esta producción está cerca de acabarse, muchos quieren saber lo que tiene que decir al protagonizar la historia de amor de una mujer madura y con un hombre mucho más joven.

Y en el programa ‘Buen día, Colombia’, en su emisión del 19 de julio, entrevistaron a la exreina de Colombia, mientras estaba en una actitud más que llamativa. Aunque al principio no lo dijo, con el pasar de las preguntas y respuestas la bogotana confesó: “Estamos en paseo de amigas de colegio y nos desordenamos”.

Y en ese momento se entendió por qué Paola estaba en vestido de baño, con una bata que podría ser una salida de baño y en un lugar que no es habitual para atender una entrevista virtual para televisión.

Paola Turbay y sus respuestas picantes a preguntas extrañas

“¿Qué prefieres, 1 de 50 o 2 de 25?”, fue la primera pregunta que le hicieron los presentadores del programa mañanero del Canal RCN y ella empezó contestando con todo:

“Uno de 50 [risas]… Sí, sí, sí. Yo tengo mi cincuentón y es fantástico. La verdad, a mí me gustan los hombres mayores o de mi edad. No me vería ni con 1, ni con 2, ni con 3 de 25”.

Después llegaron las preguntas extrañas y que se podrían entender de doble sentido: “¿Queso fresco o queso maduro?”, a lo que Turbay intentó responder sin entrar en confusiones: “Eso sí, me gusta el quesito fresco, no soy tanto de quesos, pero me gusta el quesito fresco. Y a mi edad, hay que comer mucho quesito fresco, es la forma de absorber calcio y eso me dijo el doctor que hay que comer todos los días”.

Las preguntas con doble sentido empezaron a ser más claras, como la que interrogaba a la actriz así: “¿Amansado o nuevo, para estrenar?”. Y la representante de Colombia en la edición 1992 de Miss Universo empezó a sospechar del juego: “¿Cómo así? [risas]… Depende del caso, porque hay zapatos que son muy duros y es mejor amansados. Pero un carro, lo prefiero nuevo. Aunque hay muchas cosas que usadas son mejores, depende del caso”.

Pero después llegó la aclaración, estaban hablando de “hombres [amansados o nuevos]”, y llegó una nueva respuesta picante de Paola Turbay:

“En hombres, prefiero nuevo, para estrenar, porque vienen con unas mañas… El problema [es que] si está para estrenar, es porque ha estado pegado a las faldas de su mamá. Así que no está pa estrenar, porque la mamá lo tiene más amañado”.

Con claridad sobre el foco de las preguntas, pero teniendo en cuenta que Paola tiene pareja estable, de su misma edad, hace un buen tiempo llegó la respuesta de la protagonista de ‘Ana de nadie’ al interrogante: “¿Con energía o con sabiduría?”. Y respaldando lo que es su vida real, no la de la novela, dijo: “No son excluyentes, pero a mí, con sabiduría. Porque uno bien intenso, hasta los 60 o 70, sin nada que aportar, se vuelve muy lorudo, entonces lo prefiero con sabiduría”.

“¿Perreo o ‘Meneito’?”, fue la siguiente pregunta y Paola Turbay fue directa, aceptando que esa fue su época de fiesta: “Yo soy de la era del ‘Meneito’, se me está notando la edad… El perreo no es lo nuestro”. Y aunque podía llegar una respuesta obvia ante el planteamiento de “¿pedir permiso a los 20 o perderse sin avisar a los 50?”, Turbay salió muy bien con su respuesta:

“Perderse a cualquier edad, es que no entiendo la pregunta… Perderme a cualquier edad. ¿Pedir permiso? Qué pereza. A mí me tocó pedir demasiado permiso y hasta los 20 o 21, hasta que me salí de la casa”.

Para cerrar esta seguidilla en la dinámica "¿Tú qué prefieres?", los presentadores de 'Buen día, Colombia' preguntaron: "¿Rumbear 3 días seguidos, a los 20, o recuperarse 3 días seguidos de una rumba, a los 50?". Y de nuevo llegó el picante de la actriz para responder en defensa de las personas de su generación: