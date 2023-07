‘Ana de nadie’ ha tenido mucha repercusión en el público, a pesar de ser una versión moderna de una novela de hace varios años, ya que sus temáticas y problemas han reflejado lo que se vive en la actualidad y lo que pasa con las mujeres. Y, justamente, una de las actrices de esta producción reveló el episodio que vivió hace años con un actor durante una grabación.

Se trata de Carmen Rosa Franco, actriz que interpreta a la fiel y servicial Úrsula en la historia que se ve por el Canal RCN, que en sus inicios en la actuación vivió una situación penosa. Ocurrió con un actor con el que compartía una escena íntima, con un contexto de abuso y de mucho cuidado por ser un programa que se emitía en horario familiar.

Esto se supo durante una entrevista con ‘Buen día, Colombia’ en la que Carmen Rosa dio detalles de su vida en la actuación, su extensa carrera en la locución y lo que implica ser actriz de doblaje.

Actriz Carmen Rosa Franco reveló que actor se propasó mientras grababan escena

En el mencionado programa mañanero abrieron espacio para que llegaran preguntas de los televidentes y esta fue una de las elegidas: “¿Alguna vez se te ha hecho difícil hacer un papel?”. Y Franco, con algo de pena, pero ganas de hablar claro de lo que pasó cuando grababa para el programa ‘Siguiendo el rastro’: “Un personaje que me dieron, era un caso de incesto, y fue bastante complicado con el actor que trabajé. Me tocaba mucho, porque había cama [en las escenas]. Y esto era [para emitir en] horario del mediodía”.

Si la temática del incesto ya era lo suficientemente complicada de llevar a cabo, lo que hizo el compañero de escena de Carmen Rosa fue mucho más complicado de llevar:

“Las cobijas las puse así, separados, pero parecía que estábamos juntos. Él me chupeteó todo y las de maquillaje me decían: ‘¿Qué es lo que estás haciendo hoy, que se quita el maquillaje?’. Y es que yo iba y me lavaba la cara”.

Tal vez en ese momento no hubiera causado el mismo revuelo, ya que ese programa se grabó y emitió entre 1996 y 2002, pero en la actualidad es para condenar y señalar este tipo de comportamientos. “Fue muy fastidioso”, dijo la actriz y por eso el presentador Orlando Liñán le preguntó si había vuelto a encontrarse o a actuar con el sujeto, pero ella prefirió no dar más detalles: “Nunca, jamás. Gracias a Dios… Yo no sé, no ha vuelto a salir [risas]”.

Y el recuerdo de aquel molesto episodio la marcó tanto, que la misma Carmen Rosa Franco dio detalles de lo que ocurrió en ese momento y que ahora decidió destaparlo al público del Canal RCN:

“Además, fumaba muchísimo y el olor del cigarrillo era penetrante… Yo le decía: ‘¿Quieres un chicle?’, él decía: ‘No, gracias'”.

Este tipo de testimonios y producciones como ‘Ana de nadie’ sirven para sacar a la luz muchos temas y hechos que pasan inadvertidos y que deben ser para analizar sobre comportamientos machistas y en perjuicio de las mujeres.