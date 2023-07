Paola Turbay, protagonista de la telenovela del Canal RCN ‘Ana de nadie’, siempre le han llovido admiradores desde que su belleza impactó en reinados nacionales e internacionales.

(Vea también: “Y yo brillo por mi ausencia”: famosa actriz, por éxito de Paola Turbay en ‘Ana de nadie’)

Uno de los que se flechó solito con los atributos de la exseñorita Colombia (1991) fue el exdelantero Faustino ‘Tino’ Asprilla, uno de los mejores jugadores en la historia del balompié nacional, según la crítica deportiva.

Turbay confesó que al exjugador y hoy comentarista deportivo lo conoció en una gira por Tuluá (Valle del Cauca) y desde ese encuentro él comenzó a contactarla, llamadas que provenían de Europa y que eran contestadas, en su gran mayoría, por Gabriel Turbay, fallecido padre de la actriz.

Papá de Paola Turbay convenció a Asprilla de no renunciar a la Selección

“Un día empezamos a hablar. Me llamaba desde Europa y conversábamos de todo. Y me acuerdo que me comentó lo de la patada al bus”, rememoró la exreina de belleza.

La actriz de Ana de nadie’ se refirió a aquel escándalo en el que estuvo envuelto Faustino Asprilla en 1993, luego de propinarle una patada a un bus, en una discusión con el chofer porque este supuestamente lo había cerrado en una de las vías del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Aquella violenta reacción del deportista, que iba en su auto convertible de la época, le produjo una cortada en su pierna derecha que lo apartó de las canchas con el Parma y por la que fue muy criticado en Italia.

Incluso, reveló Turbay que Asprilla estaba tan indignado por el trato que le dieron los medios en Colombia por aquel episodio que tomó la drástica decisión de no jugar más con la Selección Colombia.

Sin embargo, ‘el Tino’ se retractó de su postura después de dialogar con Gabriel Turbay, padre de la virreina universal de la belleza en 1992.

“Mi papá en una de esas llamadas lo convenció de que jugará con la Selección Colombia, porque había dicho que no jugaba más”, desempolvó aquel recuerdo de más de tres décadas.

Lee También

Acá, la confesión de Paola Turbay, actriz de ‘Ana de nadie’: