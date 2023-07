Ilenia Antonini, con apenas 23 años, habla como una artista muy madura y con su futuro bastante claro. Y ahora, que en la novela ‘Ana de nadie’ personifica a Florencia Valenzuela, se ha hecho muy conocida y poco a poco se conocen detalles de su vida por fuera de la actuación.

Y en una entrevista para ‘Buen día, Colombia’, en la emisión del 7 de julio, la joven contó varios detalles que no se conocían de su vida laboral, de gustos paralelos y hasta los sueños que quiere cumplir a futuro. Pero lo más llamativo es que contó otros trabajos que tiene, lejos de los estudios y sets, además de una meta académica muy grande.

Ilenia Antonini dijo cómo llegó a la actuación

Como es hija de la actriz Morella Zuleta, Ilenia estuvo en contacto con el mundo artístico desde muy pequeña y su madre supo llevarla: “Empecé a los 6 años a acompañar a mi mamá en grabaciones y siempre me encantó. Ella siempre dijo que no empezara tan chiquita, porque es un medio difícil. Pero desde que empecé en RCN, con ‘Amor en custodia’ y ‘Tres Milagros’, ella notó la pasión que yo sentía. Me inculcó el respeto, la disciplina, pero amo esta profesión y no me he visto haciendo otra cosa”.

El teatro, en grupos como ‘ClaraLuna’ y ‘Misi’, también hizo parte de la vida de Ilenia, pero el salto a la televisión y cada vez con más protagonismo, la tiene encantada: “Me estoy enfocando mucho en la actuación, que es mi pasión más grande, sin abandonar la música, porque tomo clases de técnica vocal todas las semanas”.

Ilenia también es mesera-cantante

En la entrevista sorprendió que la joven de ‘Ana de nadie’ comentara lo que hace los fines de semana, siendo mesera y cantando al mismo tiempo:

“Trabajo los viernes y sábados en un restaurante que se llama ‘Deluchi Restaurante’ y hacen ‘noches de meseros cantantes’. Entonces, soy mesera y cantante… Me encanta, porque es un espacio en el que la gente te siente muy cercana, es muy divertido porque se atreven a hablarte, a contarte sus experiencias e historias. Me tomo fotos con todos que quieren”.

Pero no es un trabajo más, tampoco es algo que le exija mucho, así lo cuenta esta mujer con mucha satisfacción: “Tenemos ensayos y es muy divertido porque las noches empiezan con boleros y baladas, nos vamos al rock y a latino plancha. Terminamos con salsas, merengues, rancheras y vallenatos. Es un show muy divertido”.

Y da detalles para que las personas se animen a conocer esta propuesta y puedan verla en esa otra faceta que tiene hace cerca de 4 años: “Todos los cantantes son meseros, hay un restaurante en Nueva York que tiene ese concepto, los de Broadway que cantan ahí. Y los dueños se trajeron esa idea para acá y todos son grandes músicos, es muy divertido”.

Y el sentimiento por la música y cantar es más que significativo para Ilenia Antonini, así lo dijo:

“Mucha gente me pregunta: ‘¿Por qué lo haces, si estás en una novela?’. Y yo les digo: ‘Por amor, no lo hago porque sea un trabajo o por la plata, es porque es el espacio musical que tengo en mi vida’…”.

Ilenia Antonini también es universitaria y piensa en el futuro

Aunque parezca que el tiempo no le alcanzaría para actuar, cantar, ser mesera y vivir, Antonini también estudia y se prepara para lo que viene: “Estoy haciendo Administración de empresas, pero es virtual para poder seguir con la actuación. Voy a pasar a sexto [semestre]”. En la conversación con los presentadores de ‘Buen día, Colombia’ ella también explicó por qué esa carrera, alejada del arte y los reflectores:

“Por eso escogí la Administración, siento que los actores tenemos algún desorden en la parte financiera, para mí era muy importante poderme organizar y por eso escogí la carrera, para que todo sea más fácil”.

Y más allá de tener como modelo a seguir a su mamá y a Natalie Portman, por diferentes motivos personales, el futuro parece que la tendría en el exterior y empezaría por Europa: “Siempre he tenido muy claro que me gustaría pasar una temporada por fuera, quisiera empezar en España, pero me iría solo cuando tenga una carrera muy sólida en Colombia para no empezar de ceros allá”.

Para cerrar esta serie de confesiones y datos de una autobiografía de cortos 23 años, Ilenia Antonini acepta que no es buena para todo y en redes sociales no es tan activa, a pesar de que en ‘Ana de nadie’ su personaje vive en función de las mismas. Pero ha hecho un esfuerzo para mantener informados a sus fieles seguidores: