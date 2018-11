View this post on Instagram

#ÚltimoMinuto: Mientras María Isabel Murillo MISI presentaba a todo su equipo durante el estreno de su obra musical “30 años de Navidad”, sufrió un desmayo. María Isabel, directora del espectáculo, fue trasladada de inmediato a un centro médico de Bogotá. Su estado de salud es reservado. En @entretenimientorcn deseamos su pronta y completa recuperación 🙏🏻 #NoticiaenDesarrollo #entretenimientorcn #misi #mariaisabelmurillo