Paola Turbay, que lleva 30 años de matrimonio con Alejandro Estrada y no se conocen escándalos o problemas de pareja entre ellos, habló de lo que significan los celos en su vida. Aunque su respuesta fue con risas y un tono jocoso, quedó clara la advertencia para el hombre con el que comparte sus días.

Y es que con el personaje de Ana Franco, que se está viendo en la pantalla del Canal RCN en la novela ‘Ana de nadie’, hay muchas muestras y efectos de los que pasa con la aparición de los celos, sea para quien los siente o para quien los despierta y sufre. Por eso, escuchar su concepto y postura, lejos de hablar de la ficción o de su personaje, es interesante y ella misma lo relacionó con su pareja.

(Lea también: Casa en la que graban ‘Ana de nadie’ no es lo que parece: destaparon secreto bien guardado)

Paola Turbay y lo que piensa de los celos en su pareja

En el programa ‘Buen día, Colombia’ del viernes 12 de mayo, tuvieron como tema central lo que pasa con los celos en la vida de pareja. Pero aparte de hablar con expertos y entre los mismos presentadores del programa mañanero, quisieron preguntar a los actores de la mencionada novela sus posturas y reflexiones, teniendo en cuenta que los ponen a sufrir bastante.

Carlos Báez, que hace el papel de pedro Valenzuela en la historia ficticia, dijo que “todos somos celosos, pero la cosa es saber qué se hace con esos celos”. También habló Ilenia Antonini, que en la ficción encarna a Florencia Valenzuela, ella dejó claro que no es celosa y que “una relación buena se basa en confianza y respeto”. Y Andrés Toro, que es Luciano Ucross en la historia de televisión y que en la vida real trabajó en un lugar muy peculiar, aceptó ser celoso pero destacó a su pareja actual: “Tengo una mujer al lado que no me da razones para dudar”.

Pero la opinión que muchos esperaban escuchar era la de Paola Turbay, por sus 30 años de matrimonio y queriendo saber si ella sufría o la hacían sufrir por celos. Pues, en la respuesta quedó claro que no se le pasa por la cabeza que tenga que celar a Alejandro Estrada:

“En la medida que todo se haga dentro del respeto y de lo normal, no tengo por qué celarlo”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Lee También

Pero también, dejando una pequeña advertencia en su respuesta, la exreina dijo sobre su esposo: “No me da motivos para celarlo aún, y espero que no me los dé [risas]”. Esto lo cerró con risas, aunque el mensaje quedó en el aire.

Y como no se puede decir que algo no pasará o que alguien no reaccionará de determinada forma, ante supuestos motivos que dé la pareja, la confianza y seguridad debe ser de parte y parte.