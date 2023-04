La novela del Canal RCN ‘Ana de Nadie’ sigue cautivando a más personas en las noches por su historia en la que Ana (Paola Turbay), tiene problemas matrimoniales con Horacio (Jorge Enrique Abello), por lo que comienza una aventura con Joaquín (Sebastian Carvajal).

Bajo este panorama, los colombianos se han enganchado con la historia al punto de que se ha convertido en la más vista durante las noches según las empresas que siguen el ‘rating’.

El Centro Nacional de Consultoría en unión con la compañía Claro muestra en sus mediciones que ‘Ana de Nadie’ no solo es la novela más vista en las noches colombianas, sino también la producción número 1 de las noches colombianas, marcando 10,42.

Por su parte, IBOPE, el medidor más antiguo de la televisión colombiana, reportó que la producción del Canal RCN es la novela con mayor audiencia y el segundo programa más visto en este horario, perdiendo solo por décimas con ‘El Desafío’, pues marcó 7,63 por personas y 16,95 por hogares.

‘Ana de Nadie’: cambios, drama, historia y más

Pues la persona detrás de la trama de esta serie, Jimena Romero, libretista de la novela, tuvo una entrevista con W Radio y contó lo orgullosa que está de hacer parte de esta producción y por qué le gusta hacer este tipo de novelas.

“Esta novela está basada en ‘Señora Isabel’, una producción de 1993, protagonizada por mi mamá, Judy Henríquez, escrita por mi papá, Bernardo Romero”, comenzó explicando Romero para la emisora.

“Es una historia que hace 30 años rompió todos los cánones de telenovela que existían. El hecho de que la protagonista tuviera 50 años era toda una disrupción para el país, pasando fronteras. Fue realmente el primer producto que empezó la exportación de historias colombianas a otros países”, agregó.

Al ser un ‘remake’ de la historia de su padre, quien ya falleció, se siente profundamente orgullosa de ser parte de la producción. “El día que se hiciera un ‘remake’ de esta historia en Colombia yo quería que fuera así. Mi papá era un sargento en cuanto a disciplina, pero tenía algo maravilloso y es que él trazaba una línea muy clara en que lo que era la familia y lo que era el trabajo”, contó en la entrevista.

Finalmente, explicó por qué le gusta escribir novelas con tanto suspenso y que las personas no sepan qué va a pasar: “La mayoría de las cosas que he hecho ha sido melodrama, pero tengo una vena cómica que se me sale, pero me gusta mucho hacer sufrir al público, me gusta que se emocionen, lloren, se angustien, suspiren, ese es mi género. En Netflix hice algo de suspenso, pero me di cuenta de que es muy difícil, me quedo con el melodrama”, concluyó.

Sobre eso último, los periodistas le preguntaron que si la novela tendría giros inesperados en la historia a lo que la libretista apenas se rió tímidamente, haciendo entender que vienen sorpresas para los seguidores de la producción.

En qué va ‘Ana de Nadie’

Esta novela mantiene pegados a sus seguidores, pues ahora Ana (Paola Turbay) le pidió el divorcio a Horacio (Jorge Enrique Abello) y Joaquín (Sebastián Carvajal) le exige a Dolores (Judy Henríquez), la mamá de Ana, que lo deje trabajar y que no le recibirá el dinero que le ofreció por desaparecerse de la vida de su hija.

En el próximo capítulo, Florencia (Ilenia Antonini) está en aprietos en su colegio porque fue citada por un video que circula en Internet, mientras que Ana y sus amigas llegan al mismo salón de belleza en el que está Emma (Ramistelly Herrera) y Violeta (Adriana Arango) revela que ella está embarazada.