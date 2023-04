Actualmente Sebastián Carvajal es el protagonista de ‘Ana de nadie’ y su rol tiene cautivados a los televidentes que cada noche siguen la historia de amor de Ana de Valenzuela y Joaquín, quienes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor luego de romper con sus parejas, sin importar la diferencia de edad.

Ahora que comparte set con Paola Turbay, Carvajal le llueven los elogios y es sin duda uno de los galanes de moda de la pantalla, sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, el actor reveló hace un buen tiempo, cuando empezaba su popularidad que el camino para llegar a la actuación no fue para nada fácil.

El bumangués reveló que tuvo que asumir su preparación académica en el arte y para ello se empleó en un bar, un restaurante e incluso se convirtió en entrenador personal, todo mientras soñaba con que alguien le diera la oportunidad en la pantalla.

“Desde pequeñito he sido un payaso, he tenido la chispa para bailar, contar chistes, me gustaba todo lo que tuviera que ver con eso, pero cuando salí del bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer o estudiar así que hice lo que muchos hacen: seguir el consejo de mi papá y entré a administración de empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases”.

“A los 18 años mi papá me dijo que no iba a seguir desperdiciando la plata en una universidad a la que yo no iba, yo fui sincero y le dije que me iba de la casa para Bogotá porque quería ser actor y sabía que si quería lograrlo había que estar en la ciudad. Le dije me voy y me pongo a trabajar en lo que sea, así sea vendiendo chicles”, dijo el actor.