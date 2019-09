View this post on Instagram

¡ ¡ ¡ 2 5 ! ! ! Tantas cosas vividas en 25 años y tantas que nos quedan por vivir. Cada día ha sido una exploración constante en la búsqueda de ser mejores seres humanos para el mundo, pero sobretodo para nosotros mismos. Desde el día 1: compañeros, cómplices, amigos y amantes. Que estos siguientes 25 que vienen sean aún más emocionantes!!! Te adoro… PD Prometo cuidarte el resto de tu vida y quererte el resto de la mía. ❤️