El reportero abordó al actor Mauro Urquijo y a su esposa, María Gabriela Isler, justo cuando estaban saliendo del hotel Colombia Real, de Santa Marta, minutos después de que la administración del establecimiento decidiera echarlos porque tenían una cuenta de un millón 150 mil pesos que no pagaron.

Escorcia le manifestó a Urquijo sobre esa información que le había dado la administradora del hotel, pero el actor no quiso referirse al tema. “Ellos nos dijeron que debían un millón 150 mil pesos. Más de 29 días sin pagar. ¿Qué pasó? Nos dijeron que no cancelaron la deuda. Tuvieron que llamar al cuadrante de la Policía porque no han cancelado”, manifestó el periodista costeño mientras que Urquijo se subía al taxi que los recogió a él y su pareja.

Esta situación confirma que Urquijo e Isler no viajaron para su luna de miel, como habían presumido después del primero de septiembre, día en el que se casaron. Según lo relatado por el reportero, la pareja se hospedó en ese hotel samario durante todo este mes de septiembre.

“Según las directivas del hotel, una vez que se casaron llegaron hasta este hotel, cancelaron la primera semana y después de haberse casado no habían cancelado un solo peso. Quedaron debiendo un millón 150 mil pesos. Eso es lo que nos ha dicho la administradora del hotel”, agregó el periodista de ‘El Callejero’.

“La habitación donde se quedaban no tenía aire. La administradora dijo que si hubiera sido una habitación con aire, desde hace rato los hubiera sacado”, concluyó Escorcia.

Este es el video que grabó el reportero luego de que se enterara de que Urquijo y su esposa transexual fueron echados del hotel: